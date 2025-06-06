В СНГ создадут единые правовые основы трансграничного банкротства

В Содружестве Независимых Государств создается модельный закон "О трансграничной несостоятельности и банкротстве". Об этом сообщила пресс-служба Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.

"Разрабатываемый модельный закон задает универсальный стандарт. Документ может быть адаптирован в странах СНГ для работы с любыми банкротствами из любых государств, в том числе - не входящих в Содружество", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в процессе подготовки проекта модельного закона были определены ключевые категории и их роль в общей структуре документа. Особое внимание уделено ряду аспектов: выделены виды банкротных производств - основное и вторичное; рассмотрены вопросы международной правовой помощи, признания решений о банкротстве, вынесенных за рубежом, а также полномочий арбитражного управляющего, назначенного по таким делам. Отдельно затронуты вопросы взаимодействия и сотрудничества сторон в рамках процедур несостоятельности.

Помимо этого, значительное внимание уделено взаимодействию судов и арбитражных управляющих. В частности, в документе учтена возможность заключения соглашений между управляющими для координации их деятельности, например, при реализации активов должника из разных стран.

"Это позволяет более эффективно защищать интересы самого должника и обеспечивать выполнение требований кредиторов", - говорится в сообщении.

Также введена важная категория - "центр основных интересов должника", которая служит ориентиром при определении компетентной юрисдикции.

"Для дальнейшей доработки документа целесообразно рассмотреть различия в подходах отдельных юрисдикций к условиям открытия дел о несостоятельности, сформулировать перечень полномочий, которые может запросить арбитражный управляющий на территории другого государства, а также внедрить в процедуру трансграничного банкротства механизм выявления, отслеживания и возврата активов должника", - отметили в МПА СНГ.