Последнее обновление: 17.05.2022 13:45

ЕС не признает частью России ни один захваченный квадратный километр Украины - Боррель

Европейский союз не признает частью России ни один захваченный квадратный километр Украины, заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на брифинге после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.

В частности, его спросили, как повлияют действия России по провозглашению захваченных украинских территорий частью России на возможность установления режима прекращения огня, передает УНИАН.

"Мы не признаем ни одного квадратного километра украинской земли, захваченной россиянами. Как мы не признали Крым, так мы не признаем ни одну часть Украины, которая будет заявлена частью Российской Федерации. Мы защищаем территориальную целостность Украины. И когда мы говорим, что надеемся, что Украина выиграет эту войну, это означает, что они смогут отбросить захватчиков за пределы их границ", - сказал глава европейской дипломатии.

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