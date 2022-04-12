Зеленский раскритиковал ЕС за отсутствие нефтяного эмбарго в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Евросоюз за то, что лишь в шестом пакете санкций началось обсуждение нефтяного эмбарго в отношении России.

Об этом Зеленский сообщил во время обращения к парламенту Литвы, передает корреспондент УНН.

"Что мы видим? Евросоюз уже обсуждает шестой пакет санкций против России за войну... и до сих пор неизвестно окажется ли под санкциями нефть. Даже после увиденных массовых убийств в Буче и других городах. Даже зная о депортации людей, даже наблюдая за сознательным разрушением мирных городов российскими ракетами, и авиабомбы, некоторые страны ЕС никак не могут определиться, когда же они хотя бы существенно ограничат покупку российских энергоносителей", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что сотни европейских энергокомпаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, но и демонстрируют откровенное пренебрежение в ответ на требования прекратить финансировать через свои налоги, акцизы, военную машину России.

"Все это происходит именно сейчас, когда кровь еще свежа. О чем это свидетельствует? Если только для шестого санкционного пакета начали всерьез обсуждать нефть, значит мир не осознает к какой войне готовилась Россия. Если и до сих пор нет четкой определенности, относительно российского газа, значит не может быть и уверенности, что в Европе есть общая воля, чтобы прекратить российские военные преступления, чтобы принудить Россию к миру. Если есть крупные европейские компании, крупные европейские банки, которые даже в разгар боевых действий в Украине не считают нужным выйти с российского рынка, то это значит, что все остальные компании будут воспринимать это как сигнал. Переждите немного, а затем можно будет работать как обычно, даже если ничего существенно не изменится в поведении РФ", - сказал Зеленский.