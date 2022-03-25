Зеленский: Санкции против России запоздали

Обращаясь к Европейскому совету, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские санкции против России "немного запоздали".

Зеленский считает, что если бы санкции были превентивными, Россия, скорее всего, не начала бы войну: "Вы заблокировали "Северный поток - 2". Мы благодарны вам. И это правильно. Но это тоже было немного поздно".

Он сообщил, что Россия уже разрушила 230 школ, 155 детских садов и убила 128 детей в Украине и продолжает военные действия, несмотря на санкции.

"Вы колеблетесь, вводить санкции или нет? И вы колеблетесь, поставлять оружие или нет? И вы колеблетесь, торговать с Россией или нет? Нет времени колебаться. Пора уже решать", - заявил Владимир Зеленский.

Как отмечает BBC, ни один из европейских лидеров не смог привести ни одного признака того, что санкции начали как-либо менять поведение Путина или влиять на его решение продолжать войну с Украиной.

Стратегия НАТО сейчас заключается в снабжении украинцев оружием в ожидании, что беспрецедентные финансовые санкции, наложенные на Россию, убедят ее прекратить нападение на своего соседа. Функционеры НАТО и публично и за кулисами настаивают, что делают все возможное, чтобы вооружить Украину, при этом не эскалируя конфликт и не вмешиваясь в него напрямую, что, по их словам, могло бы иметь ужасные последствия.

Для миллионов украинцев, которые вынуждены уезжать, жить в подвалах и гибнуть под обстрелами, это ожидание означает, что по мере того, как война все глубже вгрызается в их страну, погибнет еще больше мирных жителей.