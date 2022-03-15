Зеленский: Дайте оружие, закройте небо, усильте санкции, иначе Путин придет к вам

Украинский президент обратился к представителям группы западных стран, которые собрались в Лондоне под началом британского премьера Бориса Джонсона.

“Российское вторжение в Украину разрушило абсолютно все, на чем держалась безопасность и в нашем регионе, и международная безопасность”, - сказал Зеленский представителям Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии, передает BBC.

Он повторил требование закрыть небо над Украиной и упрекнул НАТО в том, что некоторые члены альянса “загипнотизированы российской агрессией” и опасаются, что бесполетная зона приведет к Третьей мировой войне.

Украина поняла, что ее не ждут в НАТО и потому рассчитывает на свои силы, но просит помочь ей защититься, особенно в условиях угрозы соседним европейским странам-членам НАТО, сказал украинский президент, подключившийся к встрече по видеосвязи.

“Российскую военную машину еще можно остановить. Еще можно остановить убийство людей. Вы видите, как мы боремся. А вместе с вами нам конечно будет легче".

"А главное, остановить уничтожение демократии. Остановить сейчас, остановить на нашей земле. Или они придут еще и к вам”, - сказал Зеленский.

Он попросил надавить на компании и банки, которые продолжают работать на российском рынке.

“Никакого механизма давления на корпорации у нас нет, и если они игнорируют кровь, мир ничего не может поделать. И это даже тогда, когда продолжается самая страшная война со времен Второй мировой. Этот вопрос надо решать, пока Россия не пошла дальше”, - сказал Зеленский.

“Санкции должны быть такими, чтобы о войне даже подумать никто не мог. Речь не только о России, речь о будущем”, - сказал он и повторил просьбы отключить все российские банки от системы Swift и ввести эмбарго на всю торговлю с Россией.