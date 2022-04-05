Последнее обновление: 05.04.2022 16:37

Президент Еврокомиссии и глава дипломатии ЕС на этой неделе посетят Киев

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетят Киев и встретятся с Президентом Украины Владимиром Зеленским на этой неделе.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант.

"Президент Урсула фон дер Ляйен на этой неделе поедет в Киев с Высоким представителем Жозепом Боррелем. Она встретится с президентом Владимиром Зеленским перед мероприятием #StandUpForUkraine, которое она организует совместно с премьер-министром Джастином Трюдо 9 апреля в 15:00", - сообщила пресс-секретарь.

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