Последнее обновление: 09.04.2022 21:10

Зеленский: Лидер одной из стран Европы требовал доказательств, что события в Буче – не постановка

Один из европейских лидеров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского доказать, что события в Буче не являются постановкой.

Об этом Зеленский сказал в интервью немецкому изданию Bild, отказавшись называть имя этого политика.

«Покажите нам доказательства того, что это не было инсценировкой», — привел Зеленский цитату неназванного европейского политика. На уточняющий вопрос, является ли этот человек главой правительства одной из европейский стран, Зеленский ответил: «Да», передает РБК.

Президент Украины также отметил, что Германия открыто выступала против членства Украины в НАТО и не поддержала Киев оружием, однако, по его словам, риторика Берлина изменилась. «Германия консервативна и холодна, но поезд тронулся», — заявил Зеленский.

Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что речь идет о венгерском премьере Викторе Орбане.

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