Последнее обновление: 09.05.2022 22:39

Глава Евросовета Мишель прервал встречу в Одессе из-за российского ракетного удара

Глава Евросовета Шарль Мишель, который совершил «неожиданный визит» в Одессу, был вынужден прервать встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем из-за ракетного удара.

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на представителя ЕС, передает РБК.

«Во время встречи с премьер-министром участникам пришлось прервать встречу, чтобы укрыться, поскольку ракеты снова ударили по району Одессы», — сказал чиновник.

Во время встречи глава Евросовета заявил, что России не удастся подорвать «свободу» Украины, и пообещал, что ЕС поможет Киеву «построить современную демократическую страну». Президент Владимир Зеленский присоединился к переговорам по видеосвязи и поблагодарил Мишеля за визит на Украину в День Победы.

Шарль Мишель в Twitter сообщил, что прибыл в Одессу, «в город, про который Пушкин писал: «Там все Европой дышит, веет», — чтобы отпраздновать День Европы и встретиться со Шмыгалем.

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