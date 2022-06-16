Германия, Франция, Италия и Румыния выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

После встречи с Владимиром Зеленским в Киеве лидеры Германии, Италии, Румынии и Франции высказались за немедленный статус кандидата на членство в ЕС для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"После встречи с Владимиром Зеленским в президентском дворце в четверг главы государств Германии, Италии, Румынии и Франции высказались за "немедленный" статус кандидата на членство в ЕС для Украины", - говорится в сообщении.

"Германия выступает за положительное решение в пользу Украины. Это касается и Республики Молдова. Украина является частью европейской семьи", – сказал Шольц, которого цитируют немецкие СМИ.

Президент Франции Эммануэль Макрон также поддерживает этот шаг: «В любом случае, мы поддерживаем статус Украины на присоединение к Европейскому Союзу».

По его словам, этот статус будет сопровождаться дорожной картой, а также учитывать ситуацию на Западных Балканах.

Как известно, 17 июня ожидается заключение Еврокомиссии по заявкам Украины, Грузии и Молдовы на вступление в ЕС.