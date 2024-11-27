Россия ночью запустила по Украине 89 дронов

В ночь на 27 ноября Россия атаковала Украину 89 ударными дронами разных типов.

Как сообщили Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, сбить удалось 36 из них.

РФ применила для атаки "шахеды" и БпЛА неустановленного типа, которые запускались с направлений городов Орел, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск.

"По состоянию на 09:00 удалось сбить 36 беспилотников в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях. Для этого применялись авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы", - говорится в сообщении ВСУ.

Еще 48 дронов были локационно потеряны из-за, вероятно, активного противодействия РЭБ. Пять дронов полетели в сторону Беларуси, России и "оккупированных территорий".