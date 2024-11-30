Последнее обновление: 30.11.2024 15:22

Украинские разведчики уничтожили в Крыму три РЛС россиян на сумму около $70 млн

Главное управление разведки Украины атаковало Крым.

Как сообщила пресс-служба разведки, поражены три дорогостоящих радиолокационных комплекса кафиров. Речь идет об одной РЛС "Каста 2Е2" и двух РЛС "Подлет". Один "Подлет" стоит $5 млн, а стоимость "Касты 2Е2" стартует от $60 млн.

Атака произошла 29 ноября. В тот же день сообщалось о взрывах в Крыму, а в сети распространяли кадры с большим столбом белого дыма.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко предположил, что прилет произошел в место, где базировался ракетный комплекс россиян С-400 и хранились боеприпасы.

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