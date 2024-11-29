Последнее обновление: 29.11.2024 14:12

Россия ночью атаковала Украину 132 беспилотниками

В ночь на 29 ноября РФ выпустила по Украине более 130 беспилотников. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Согласно информации, с вечера 28 ноября россияне запустили 132 БпЛА с направлений Орла, Миллерово, Курска и Приморско-Ахтарска. На 09:00 противовоздушной обороной сбито 88 беспилотников в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

При этом 41 беспилотник был локационно потерян, предположительно из-за активной работы средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, один дрон вернулся в Россию.

В результате российской атаки в нескольких областях Украины повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома, пострадавшим оказывается помощь.

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