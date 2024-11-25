Украину ночью атаковали полторы сотни дронов

В ночь на 25 ноября и утром российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Силам обороны удалось сбить 71 дрон.

Россияне запустили беспилотники с нескольких направлений: из Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и временно оккупированного Крыма.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

Всего удалось сбить 71 дрон, еще 71 – локационно потерян, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще один беспилотник улетел в сторону Беларуси.

Военные отметили, что за прошедшие сутки с 10:00 до 17:30, РФ снова атаковала с помощью беспилотников разных типов, а также управляемыми авиабомбами и ракетами Х-59/69.

"Противник меняет свою тактику, используя ударные беспилотники не только ночью, как это было раньше, но и днем. Поэтому форма подачи информации о работе ПВО может изменяться", - предупредили в ВС.