Украина поразила в Курской области радиолокационную станцию российского С-400

В ночь на 24 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу С-400, в результате чего была поражена радиолокационная станция. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

По информации военных, ракетные войска ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка 6 армии РФ на территории Курской области.

Зафиксировано успешное попадание в радиолокационную станцию ЗРК С-400.

В Генштабе отметили, что указанное подразделение Вооруженных сил РФ вело боевую работу в режиме "земля-земля", то есть поражая наземные неподвижные цели.

Под такие обстрелы российских военных в большинстве своем попадают гражданские объекты и мирные жители населенных пунктов в прифронтовых регионах Украины.