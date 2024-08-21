АвтоВАЗ начал комплектовать Lada Vesta российскими системами курсовой устойчивости

АвтоВАЗ сообщил о старте производства автомобилей Lada Vesta в комплектации с локализованными "Итэлмой" российскими блоками систем курсовой устойчивости (ESC), которые пришли на смену компонентам ушедшей из России немецкой Bosch.

Как отмечается в сообщении автопроизводителя, система курсовой устойчивости теперь вновь устанавливается на Lada Vesta, начиная с базовых версий автомобиля. ESC объединяет сразу несколько функций, повышающих безопасность и комфорт управления. Это противозаносная система, противобуксовочная система, помощник при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов, а также включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения.

Согласно информации, в перечень возвращенных на Lada Vesta опций также вошли боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, функция отключения подушки безопасности переднего пассажира, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники.

Кроме того, впервые в штатном исполнении на Lada появились передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида. Комплект светодиодной оптики Lada Vesta дополнили противотуманные фары - также светодиодные, и с функцией подсветки поворота.

Помимо всего прочего, Lada Vesta получила обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла.