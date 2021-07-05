Последнее обновление: 05.07.2021 15:55

Россия не скоро откажется от машин с двигателем внутреннего сгорания

Категории: Россия Авто

Россия не скоро откажется от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, большие перспективы у работающих на газе машин.

Об этом заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Полный отказ если и произойдет, то очень нескоро. Будем действовать постепенно, вводя не запреты, а требования по определенной квоте на производство более экологически чистых автомобилей», - сказал он.

«Я вижу сохранение перспектив по автомобилям на компримированном и сжиженном газе, который еще долго будет использоваться в нашей стране. Это действительно экологичный транспорт. Кроме того, у нас свой газ и полностью локализована вся инфраструктура», - добавил министр.

Он сообщил, что Минпромторг и Минэкономразвития внесли в правительство проект распоряжения, утверждающего концепцию развития электротранспорта. Концепция предполагает, что производство электромашин к 2024 году в РФ будет не менее 28 тыс. электротранспортных средств, а к 2030 г. - минимум 10 процентов от общего объема производства.

Бюджет концепции оценивается в 850 млрд рублей. Предполагается, что из них 600 млрд рублей составят частные инвестиции.

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