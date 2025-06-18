Центробанк Швеции понизил ставку до 2%

Центральный банк Швеции понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) до 2% годовых по итогам заседания в среду.

Как отмечается в сообщении по итогам заседания, новый прогноз регулятора предполагает вероятность еще одного снижения ключевой ставки в текущем году.

Инфляция замедлилась после ускорения в начале года, и ее динамика последние месяцы соответствовала мартовским прогнозам. Между тем ожидается, что ослабление спроса будет способствовать более существенному снижению темпов повышения цен, чем предполагалось ранее.

В банке прогнозируют, что рост потребительских цен (индекс CPI) в 2025 году составит в среднем 0,7% (ранее прогнозировался подъем на 1%), а в 2026 году - 1,6% (предыдущий прогноз - 1,8%).

Кроме того, снижена оценка роста экономики Швеции в 2025 году до 1,2% с 1,9%. Прогноз на 2026 год оставлен на уровне 2,4%.

В центробанке ожидают, что ключевая ставка в третьем квартале 2025 года в среднем будет составлять 1,99% годовых (ранее - 2,25%).