Последнее обновление: 07.11.2024 18:01

Центробанк Швеции снизил ключевую ставку до 2,75%

Центральный банк Швеции (Riksbank) по итогам сегодняшнего заседания снизил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 2,75% годовых с 3,25%.

Уменьшение ставки сразу на 50 б.п. произошло впервые за десятилетие.

В мае 2024 года ЦБ опустил ставку впервые за восемь лет, а всего с начала текущего года он провел четыре понижения в ответ на замедление темпов роста потребительских цен и ослабление экономической активности.

Riksbank планирует уменьшить ставку по итогам последнего в этом году заседания, которой пройдет 19 декабря, в случае сохранения текущей траектории инфляции и состояния экономики. Также он подтвердил свое намерении продолжить смягчение денежно-кредитной политики в первом полугодии 2025 года.

"Для дальнейшей поддержки экономической активности учетную ставку необходимо снижать несколько быстрее, чем прогнозировалось в сентябре", - говорится в сообщении ЦБ.

В нем также отмечается важность укрепления экономической активности, которая является неободимым условием для стабилизации инфляции вблизи целевого показателя в 2%.

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