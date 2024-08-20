Центральный банк Швеции снизил ставку до 3,5%

Центральный банк Швеции (Riksbank) по итогам заседания во вторник снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3,5% годовых с 3,75%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В мае регулятор снизил ставку впервые за восемь лет.

Riksbank указал на продолжающееся замедление темпов роста потребительских цен в последние месяцы и приближение инфляции к целевым 2%.

Руководство ЦБ планирует до конца текущего года уменьшить ставку два или три раза в случае сохранения текущей траектории инфляции. В этом году Riksbank проведет еще три заседания.