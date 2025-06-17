Рост розничного товарооборота в Минске в январе-мае ускорился до 13,5%

В Минске розничный товарооборот в январе-мае 2025 г. составил 13 045 млн рублей, или 113,5% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2024 года.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, розничный товарооборот Минска в январе-мае 2025 г. составил 13 045 млн рублей, или 113,5% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2024 г.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 98,2% розничного товарооборота Минска, в январе-мае 2025 г. составил 12 805,3 млн рублей, или 113,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-мае 2025 г. составил 41 581,9 млн рублей, или 104,1% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2025 г. составил 1 347,6 млн рублей, или 105,6% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2024 г.