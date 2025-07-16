В Беларуси рост розничного товарооборота в январе-июне 2025 года замедлился до 9%

В Беларуси розничный товарооборот в январе-июне 2025 г. составил 48,2 млрд рублей, или 109% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2024 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 29,2 рубля против 25,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,6% розничного товарооборота республики, в январе-июне 2025 г. составил 46,1 млрд рублей, или 109,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-июне 2025 г. составил 86,5 млрд рублей, или 94,6% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе-июне 2025 г. составил 3,4 млрд рублей, или 104,9% в сопоставимых ценах к уровню января-июня 2024 г.