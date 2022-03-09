КамАЗ полностью перейдет на российские запчасти

Компания КамАЗ планирует до конца месяца перейти на производство классических грузовиков из российских компонентов и узлов, пишут «Известия» со ссылкой на письмо гендиректора торгово-финансовой компании КамАЗ Дмитрия Леонова.

По информации газеты, компания столкнулась с дефицитом импортных запчастей. В связи с этим компания не сможет выпускать автомобили и шасси с двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия).

«Автомобили всего модельного ряда К3 с марта будут производиться преимущественно в комплектациях с российскими аналогами — КПП 154, двигателями КамАЗа, топливной аппаратурой АЗПИ. В случае отсутствия модификаций с российскими комплектующими заказ моделей к производству приниматься не будет», — рассказал Леонов.