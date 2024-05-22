Последнее обновление: 22.05.2024 13:43

РФ под советским брендом "Волга" будет выпускать китайские машины Changan

Категории: Россия Авто

В России вслед за "Москвичем" возродили еще один советский бренд – "Волга".

Линейку "волг" представили во вторник, 21 мая, она будет состоять из трех моделей: седана и двух кроссоверов разного класса от китайского производителя Changan, пишут российские СМИ.

Седан Volga C40 выглядит как Changan Raeton Plus, кроссовер Volga К40 – как Changan Oushan X5, кроссовер Volga К30 – как Changan UNI-Z.

На всех "волгах" будет стоять двигатель мощностью 188 лошадиных сил, как и у Changan Raeton Plus и Changan Oushan X5. Только в Changan UNI-Z используются двигатели мощностью 215 лошадиных сил.

Changan Automobile – старейший и один из крупнейших китайских автопроизводителей, входит в государственную машиностроительную корпорацию China South Industries Group.

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