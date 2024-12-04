Эксперты отмечают нарастание негативной тенденции на российском авторынке

В России продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) резко снизились в ноябре в помесячном выражении, что может быть признаком нарастающего негатива на местном авторынке. Так считают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Как сообщил Минпромторг со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК", совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС), рынок легковых автомобилей и LCV в России в ноябре вырос в годовом выражении на 12,2%, до 134 218 штук, снизившись при этом к октябрю на 27,3%. За 11 месяцев было реализовано в общей сложности 1 558 173 машины (+51%). АЕБ, оценивающая рынок на основании тех же данных, приводит, в целом, такие же оценки.

"К сожалению, ноябрь подтвердил наши ожидания о существенном замедлении рынка. По сравнению с предыдущим месяцем продано почти на треть меньше новых автомобилей. И, хотя этот результат все еще превосходит показатели ноября прошлого года, в ближайшее время мы можем быть свидетелями нарастающей негативной тенденции. В то же время возможно, что в ожидании нового повышения утилизационного сбора с января 2025 года декабрь все еще может показать хороший результат", - прокомментировал глава комитета автопроизводителей ассоциации Алексей Калицев.

АЕБ подтверждает скорректированный в прошлом месяце в большую сторону прогноз авторынка - возможное превышение отметки в 1,6 млн проданных новых машин.

"Совокупные продажи 11 месяцев уже превысили 1,5 млн проданных новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что подтверждает наш ранее скорректированный прогноз. Очевидно, что такой результат в некотором роде достигнут на фоне растущего финансового давления на конечного покупателя. Спрос на новые автомобили продолжает сохраняться и то, какие решения будут в дальнейшем приниматься регулятором, определит, как он будет реализован", - добавил Калицев.

Результаты авторынка за весь 2024 год АЕБ обещает представить на своей ежегодной пресс-конференции, которая состоится 13 января 2025 года.