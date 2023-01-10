Российский рынок новых легковых автомобилей в 2022 году снизился на 59%

За 2022 год россияне купили 626,3 тыс. новых легковых машин, что на 59% меньше, чем в 2021 году, сообщают российские медиа.

Почти 30% от этого количества пришлось на местные марки (29,4%), львиную долю которых составили легковые автомобили LADA. В 2022 году они разошлись тиражом в 174,7 тыс. единиц, что составляет 27,9% от общего объема рынка.

Далее по предпочтениям у россиян следуют корейские бренды, суммарная доля которых оказалась равной 19,5%. Корейские Kia (65,7 тыс. шт.) и Hyundai (54 тыс. шт.) располагаются в рейтинге вслед за «Ладой».

Доля китайских авто составила 19,2%, европейских - 18,5%. Среди марок французская Renault (40,8 тыс. шт.) оказалась на четвертом месте, китайская Chery (39,3 тыс. шт.) – на пятом.

Доля «японцев» по итогам 2022 года составила 12,4%, а оставшийся 1% рынка достался автомобилям из США.