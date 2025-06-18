Сенат США принял законопроект о стейблкоинах

Верхняя палата Конгресса США во вторник приняла законопроект о создании нормативной базы для криптовалютных токенов, привязанных к доллару США, известных как стейблкоины, что стало переломным моментом для индустрии цифровых активов. Об этом сообщает Reuters.

«Законопроект под названием закон GENIUS, получил двухпартийную поддержку, при этом несколько демократов присоединились к большинству республиканцев, чтобы принять предложенные федеральные правила.

Таким образом, документ был одобрен 68 голосами против 30.

В настоящее время законопроект внесен в Палату представителей, которая контролируется республиканским большинством. Ожидается, что нижняя палата также одобрит эту инициативу после прохождения соответствующей процедуры рассмотрения.

Стейблкоин — это разновидность криптовалюты, предназначенная для поддержания постоянной стоимости. Обычно он привязан к доллару США и используется криптотрейдерами для перемещения средств между токенами.