Конгресс США провалил голосование по криптозаконопроектам

Палата представителей США отклонила три законопроекта, касающихся криптовалют. За их продвижение проголосовали 196 депутатов, против — 223.

Изначально планировалось повторное голосование. Новых заседаний не назначено.

На этой неделе в рамках «криптонедели» должны были рассмотреть три законопроекта:

Anti-CBDC Surveillance State Act — запрещает ФРС выпускать цифровую валюту центробанка (CBDC) для частных лиц;

законопроект GENIUS Act уже одобрен Сенатом. Документ предусматривает полное обеспечение стейблкоинов долларом США или эквивалентными активами, обязательные аудиты для эмитентов с капитализацией более $50 млрд, а также устанавливает требования к выпуску таких активов за рубежом;

CLARITY Act распределяет полномочия между SEC и CFTC в регулировании криптоактивов. Законопроект также требует от компаний раскрывать информацию розничным клиентам, а также разделять средства клиентов и собственные активы.

Против выступили 12 республиканцев, включая Марджори Тейлор Грин, Чипа Роя, Майкла Клауда и Анну Паулину Луну.

Грин написала в соцсети X (ранее Twitter), что проголосовала против из-за отношения к CBDC в GENIUS Act.

«Я проголосовала против, потому что в нем нет запрета на цифровую валюту центробанка», - заявила она.

Президент США Дональд Трамп встретился в Овальном кабинете с 11 из 12 конгрессменов, необходимых для принятия закона. Все участники согласились голосовать за документ.

«После короткого обсуждения они согласились проголосовать завтра утром в пользу правила», - написал президент в Truth Social.

Трамп также поговорил со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Тот пообещал провести голосование «как можно раньше».

После публикации лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скалис опубликовал новое расписание заседаний. Рассмотрение законов начнется 16 июля.

Напомним, в июне глава Федрезерва Джером Пауэлл поддержал регулирование стейблкоинов в США.