ЕК предлагает запретить импорт российского газа по новым контрактам с 1 января 2026 года

Еврокомиссия в рамках инициативы об постепенном отказе от российского газа предлагает запретить его импорт по новым контрактам с 1 января 2026 года, по действующим краткосрочным контрактам - к 17 июня 2026 года.

Как говорится в пресс-релизе ведомства, исключение предлагается сделать для поставок трубопроводного газа в страны, не имеющие выхода к морю, и связанные долгосрочными контрактами, которые действуют до конца 2027 года.

Импорт по долгосрочным контрактам предлагается прекратить к концу 2027 года.

Законодательное предложение Еврокомиссии по поэтапному отказу от российских энергоносителей предусматривает подготовку каждой страной собственного плана действий, заявил во вторник член ЕК по энергетике Дан Йоргенсен.

"Каждой стране нужно будет составить собственный перечень мер, собственный график по постепенному отказу от этих энергоресурсов", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

"Еврокомиссия будет в контакте со странами на всех этапах", - добавил Йоргенсен.

Еврокомиссия предусмотрит механизмы, которые позволят воздействовать на те страны, которые не захотят выполнять план по отказу от российских энергоносителей, заявил во вторник член ЕК по энергетике Дан Йоргенсен.

"Как и в случае с другими законами, будут правила по поводу того, как можно действовать, чтобы подтолкнуть страны к соблюдению мер", - сказал Йоргенсен на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос, что он планирует предпринимать, если Венгрия и Словакия не будут выполнять данную инициативу.

Еврокомиссия также предложила запретить с 2026 года заключение долгосрочных контрактов на пользование европейскими терминалами по приему, хранению и перевалке сжиженного природного газа для компаний из России или контролируемых ими юрлиц, говорится в пресс-релизе ЕК.

В ЕК рассчитывают, что это обеспечит возможность перенаправления мощносте й терминала альтернативным поставщикам ввиду того, что СПГ будет играть важную роль в обеспечении альтернативных поставок энергоресурсов в Европу.

"Для услуг, предоставляемых по долгосрочным контрактам, заключенным до 17 июня 2025 года, запрет будет применяться с 1 января 2028 года", - говорится в предложенной законодательной инициативе ЕК.