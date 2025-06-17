Горизонт запустит полностью автоматизированный завод по производству комплексов с ИИ

Холдинг "Горизонт" запустит полностью автоматизированный завод по производству комплексов с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом журналистам в рамках международной выставки Digital Expo-2025 сообщил гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" Юрий Предко.

По его словам, сегодня время сложностей и возможностей.

"<...> мы в ближайшее время откроем несколько заводов. Один из них, конечно, посвящен цифровой электронике - это завод автоматизированный, с большим количеством роботов, которые повысят качество и откроют новые возможности для потребителя. Там будет производиться продукт - даже не телевизор, а станция или комплекс, который будет обладать ИИ. В него будет внедрено много возможностей - с ним можно будет общаться, задавать вопросы, выполнять программы, изобретения. Это будет то, о чем мы говорили очень многие годы, и вообще, в прессе говорили - домашний помощник во всех областях, в том числе и в управлении кухонной, домашней и другой техникой, собеседник, который поможет и в развитии, и ответить на вопросы. Он позволит человеку почувствовать себя более комфортно", - рассказал Юрий Предко.

Он утверждает, что уникальностью так называемых "безлюдных заводов" является их автоматизированность.

"На первом этапе это будет совмещенная работа, поскольку там достаточное количество необходимо тестовых, качественных операций провести. Пока мы не сможем обойтись чисто роботами, поскольку электроника - это немного более тонкие процессы, чем автомобилестроении, где уже используются на 100% так называемые темные заводы, где фактически безлюдно и они работают в темноте", - пояснил Юрий Предко.

Завод по производству комплексов с ИИ "Н-Холдинг" откроет уже в августе.

"Мы получили большие заказы для этого продукта. Я бы сказал, что на более чем на $200 млн. Мы уже давно работаем только под заказчиков, без складов", - заверил он.