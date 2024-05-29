Воздушные силы Украины минувшей ночью сбили 32 запущенных РФ «шахедов»

Россия в ночь на четверг атаковала Украину 11 крылатыми ракетами Х-101/Х- 555, запущенными со стратегических бомбардировщиков Ту-95, и 32 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136, целью ударов были военные объекты и объекты критической инфраструктуры, заявили Воздушные силы ВСУ.

Сбить удалось семь ракет Х-101/Х-555 и все 32 дрона-камикадзе над Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областями.

Кроме того, согласно сводке, было запущено восемь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковской области.