Разведка Британии: РФ не достигла поставленных Путиным целей в Харьковской области

Российские оккупационные войска не достигли заявленной Путиным цели по созданию "буферной зоны" на севере Харьковской области, говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 26 мая.

Британская разведка отмечает, что в Харьковской области оккупационная армия РФ продолжает наступать на Волчанск, однако город остается под контролем украинских сил, которые отражают большинство российских атак.

Российские оккупанты захватили село Бугруватка вблизи Волчанска и пытаются установить физический контроль над расположенной неподалеку переправой через реку Северский Донец, тем самым угрожая флангу и тылу украинских сил, обороняющих Волчанск.

Также российские войска продолжают осуществлять атаки в направлении села Липцы, но, по данным украинского Генштаба, по состоянию на вечер 22 мая 2024 года, не достигли значительного прогресса.

Разведка напоминает, что 17 мая Путин заявил, что российские войска должны создать "буферную зону" безопасности в Харьковской области. Но пока им это не удалось, добавили в ведомстве.

"Фронт на севере Харьковской области, вероятно, стабилизировался, а российский территориальный контроль фрагментирован и не объединен. Успехи России на этом направлении будут ограничены в течение следующей недели, поскольку начальный импульс российских войск был сдержан украинским сопротивлением", – говорится в обзоре.