ISW: РФ концентрирует войска возле границы в Белгородской области

Российские войска создают группировку неустановленной численности на западе Белгородской области вблизи границы с Украиной, вероятно, чтобы привлечь украинские силы в этот район и подготовиться к наступательным операциям по расширению российского плацдарма в приграничных районах, пишет американский Институт изучения войны в очередной сводке.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска готовятся к новым наступательным действиям и концентрируют группировку вблизи украинской границы в 90 километрах к северо-западу от Харькова.

Зеленский, судя по всему, имел в виду район Грайворон-Борисовка-Пролетарский на западе Белгородской области, пишут эксперты. ISW ознакомился со спутниковыми снимками этого района — они позволяют предположить, что российские силы расширили деятельность в последние недели.

Текущий уровень концентрации остается неясным, однако представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил 26 мая, что российские войска могут начать наступательные операции в Сумской области или в приграничных с Сумской областью районах Харьковской области, чтобы растянуть украинские силы вдоль границы.