Последнее обновление: 26.05.2024 09:45

Воздушные силы Украины минувшей ночью сбили 12 российских ракет

Воздушные силы Украины минувшей ночью сбили все российские ударные беспилотники и все ракеты, кроме двух «Кинжалов», сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего было сбито 12 крылатых ракет Х-101/Х-555, запущенными стратегическими бомбардировщиками Ту-95, а также 31 ударный беспилотник типа Shahed.

Воздушные цели уничтожались в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях Украины, сказано в отчете.

Ночью с 25 на 26 мая ВС ВСУ также сообщили, что зафиксировали взлет российских истребителей МиГ-31К с военного аэродрома Саваслейка в Нижегородской области России, а спустя несколько минут — пуск двух российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». В отчете Олещука упомянуты обе ракеты и указано, что их запуск был осуществлен в воздушном пространстве Тамбовской области. О пораженных ими целях в отчете ничего не сообщается.

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