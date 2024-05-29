Последнее обновление: 29.05.2024 10:48

Воздушные силы Украины сбили 13 запущенных РФ дронов

Российские военные минувшей ночью атаковали украинские регионы 14-ю ударными беспилотниками, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Из них 13 были сбиты в Николаевской, Кировоградской и Ровненской областях.

«В ночь на 29 мая 2024 года оккупанты атаковали 14-ю ударными БПЛА типа Shahed-131/136 из района Приморско-Ахтарска», — сообщили украинские военные.

К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы, следует из заявления.

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