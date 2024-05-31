Последнее обновление: 31.05.2024 11:23

РФ нанесла ракетные удары по Киеву и Харькову

Минувшей ночью российские войска нанесли удар по Киеву с применением крылатых ракет, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко.

«Силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены. Тип и количество примененного врагом вооружения предоставят Воздушные силы, — написал он в телеграме. — По имеющейся оперативной информации, в результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении».

По предварительным данным, пострадавших нет, добавил Попко.

Помимо Киева, военные РФ нанесли двойной ракетный удар по пятиэтажке в Харькове. Число пострадавших в результате ракетного удара по жилому дому в Харькове увеличилось до 23, сообщило управление Национальной полиции Украины по Харьковской области.

«Полностью уничтожены 4-й и 5-й этажи одного из подъездов. Пострадали 23 человека, в том числе 12-летние мальчик и девочка», — говорится в сообщении.

Пятиэтажка, куда попала ракета, находится в Новобаварском районе Харькова.

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