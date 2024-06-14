Последнее обновление: 14.06.2024 12:35

Украина ночью подверглась массированной атаке РФ

Российские войска в ночь на 14 июня атаковали ряд областей Украины ракетами и дронами Shahed.

По данным ВСУ, в небо были подняты девять российских бомбардировщиков - четыре Ту-22М3 и пять Ту-95ТС.

За ночь на всей территории Украины дважды объявлялась воздушная тревога. Сообщения о взрывах подтвердили власти Харькова, Запорожской и Хмельницкой областей. Информации о пострадавших не поступало.

По данным издания "РБК-Украина", войска РФ также выпустили по Украине аэробаллистическую ракету "Кинжал" с истребителя МиГ-31К.

Ранее по теме


<Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование