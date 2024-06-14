Украина ночью подверглась массированной атаке РФ

Российские войска в ночь на 14 июня атаковали ряд областей Украины ракетами и дронами Shahed.

По данным ВСУ, в небо были подняты девять российских бомбардировщиков - четыре Ту-22М3 и пять Ту-95ТС.

За ночь на всей территории Украины дважды объявлялась воздушная тревога. Сообщения о взрывах подтвердили власти Харькова, Запорожской и Хмельницкой областей. Информации о пострадавших не поступало.

По данным издания "РБК-Украина", войска РФ также выпустили по Украине аэробаллистическую ракету "Кинжал" с истребителя МиГ-31К.