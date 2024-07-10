РФ нанесла удары по одесской портовой инфраструктуре и энергообъектам Ровенской области

Армия РФ выпустила ракеты по портовым складам, написал в своем Telegram-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Одесская облпрокуратура уточнила, что в результате атаки погибли 50-летний водитель грузового автомобиля и 37-летний работник порта, а также был ранен вахтовый матрос.

В управлении ПВО Украины рассказали, что ночью страну атаковали 20 дронов, из которых удалось сбить 14. Также в атаке были задействованы ракеты, в том числе "Искандер-М".

По данным Укрэнерго, несколько дронов поразили цели на территориях энергокомпании в Ровенской области Украины, что привело к временным отключениям электричества. Глава Ровенского региона Александр Коваль уточнил в своем Telegram-канале, что на месте одного из ударов возник пожар.