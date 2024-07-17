Украина и РФ обменялись пленными в формате "95 на 95".

"Продолжаем возвращать наших людей домой. Еще 95 защитников вызволены из российского плена. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники", - сообщил Владимир Зеленский.

Он поблагодарил за посредничество в обмене Объединенные Арабские Эмираты.

"Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех", – подчеркнул Зеленский.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что работники его Офиса находятся на месте осуществления обмена для того, чтобы проконтролировать соблюдение прав человека, в соответствии с международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями.

По его словам, в целом Украине удалось вернуть 3405 человек с начала войны.