Последнее обновление: 10.03.2024 10:36

Азербайджан требует от Армении передать контроль над четырьмя населенными пунктами

Азербайджан требует от властей Армении немедленно передать контроль над четырьмя селами – Баганис Айрым, Ашаги Аскипара, Хейримлы и Гизилгаджилы.

"Что касается четырех неэксклавных азербайджанских сел, оккупированных Арменией, принадлежность их к Азербайджану неоспорима, и они подлежат немедленному освобождению", – заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

Упомянутые села расположены на международно признанной территории Азербайджана. Армянские силы их заняли в 1990 году во время боевых действий.

Мустафаев также рассказал о работе созданных в Азербайджане и в Армении комиссии по делимитации государственной границы, которые сейчас провели уже семь встреч.

На данном этапе в рамках деятельности комиссий ведутся работы по созданию нормативно-правовой базы, необходимой для проведения делимитационных работ.

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