Премьер Армении допускает «широкомасштабную войну» со стороны Азербайджана

Армянский премьер-министр Никол Пашинян 15 февраля выразил опасения, что последние события и заявления азербайджанской стороны могут свидетельствовать о ее подготовке к военной эскалации.

"Это может быть, например, начало военной эскалации на каком-то участке границы с перспективой перехода к широкомасштабной войне против Армении", - сказал Пашинян на заседании правительства Армении.

"Политика кабмина Армении – предотвращение подобного развития событий путем вовлечения в активные переговоры, при этом надо крепко стоять на позициях защиты всех легитимных интересов Армении. Эти легитимные интересы – защита суверенитета и территориальной целостности Армении", – добавил Пашинян.

Во вторник Минобороны Армении сообщило, что четверо армянских военнослужащих погибли в результате обстрела из стрелкового оружия со стороны азербайджанских вооруженных сил.

Перед этим Государственная пограничная служба Азербайджана заявила, что один солдат был ранен в результате огня со стороны Армении на том же участке границы.