Последнее обновление: 23.10.2023 11:38

Армения и Азербайджан проведут переговоры с участием Ирана, Турции и России

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении проведут переговоры о нормализации отношений в Тегеране при участии глав МИД Ирана, Турции и России, сообщает Reuters.

Темой встречи названо "движение к мирному соглашению" между Арменией и Карабахом после того, как Баку вернул под свой контроль Нагорный Карабах.

Это также первая с тех пор встреча глав МИД этих стран с министром иностранных дел России.

В Иране анонсировали эту встречу как намерения поговорить о региональных вопросах "без вмешательства нерегиональных игроков".

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