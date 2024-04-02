Последнее обновление: 02.04.2024 10:31

Миссия ЕС не увидела обострения на границе Армении с Азербайджаном

Миссия Европейского союза в Армении во время патрулирования границы с Азербайджаном не увидела никакой военной активности, говорится в сообщении миссии.

Согласно сообщению, наблюдатели миссии "не зафиксировали никаких необычных военных передвижений".

"Это был спокойный и мирный Пасхальный понедельник", – отметили в миссии.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана снова начало обвинять Армению в сосредоточении подразделений и боевой техники вооруженных на разных направлениях границы.

Ведомство утверждает, что в "вновь построенных железобетонных фортификационных сооружениях размещаются артиллерийские системы и другое штурмовое оружие, а также тяжелые огневые средства вооруженных сил Армении".

Накануне в Азербайджане также заявляли, что Армения накапливает войска, бронетехнику, артиллерийские установки, а также другие тяжелые огневые средства на границе. В свою очередь Министерство обороны Армении опровергло заявления азербайджанской стороны.

После возвращения Азербайджаном полного контроля над непризнанным Нагорным Карабахом между Арменией и Азербаджаном периодически происходят столкновения с погибшими и ранеными.

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