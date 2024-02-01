Еврокомиссия обсудит со странами ЕС предложения по новым санкциям против РФ

Европейская комиссия начнет в субботу неформальные встречи на высоком уровне со странами-членами ЕС относительно деталей 13-го пакета санкций против России за ее вторжение в Украину.

Как сообщает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника, ожидается, что предложения будут сосредоточены на закрытии большего количества лазеек для обхода санкций, особенно для компонентов, которые могут быть использованы в военных целях, а также на ряде новых списков физических и юридических лиц.

Как отмечает один из источников, вероятны также некоторые незначительные секторальные меры, такие как новые запреты на импорт.

В то же время Польша и страны Балтии призывают к запрету импорта российского алюминия и сжиженного природного газа (СПГ), указывает Reuters.