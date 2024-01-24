Новый пакет санкций против РФ будет включать алюминий

В следующий пакет санкций ЕС против России войдет продукция из алюминия, пишет издание «Politico».

Таким образом ЕС пытается ввести ограничения и против российской энергетики: процесс выплавки алюминия требует огромного количества электроэнергии, а цены на энергоносители составляют до 40% себестоимости продукции.

По данным торговой организации European Aluminium, предыдущие раунды санкций не затронули около 85% российского экспорта этого металла в ЕС.

По словам одного дипломата, который говорил на условиях анонимности, страны вскоре начнут обсуждать "дополнительные элементы, которые в целом станут предложением полного запрета".

В ЕС надеются согласовать пакет до того, как в следующем месяце исполнится два года с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

"Мы считаем, что было бы хорошо иметь пакет ко второй годовщине войны", – сказал второй дипломат ЕС.

Еще один европейский дипломат отметил, что самой большой проблемой для разработки санкционного пакета сейчас является то, что "все крупные товары уже под санкциями, а другие недоступны, например, ядерная энергетика или СПГ".

Против санкций в отношении российской ядерной энергетики выступает Венгрия, тогда как многие другие страны ЕС, в частности, Германия не поддерживают санкции против российского сжиженного газа.