Новый пакет санкций ЕС против России будет без новых запретов на импорт

Европейская комиссия не будет вводить новые запреты на импорт в следующий пакет санкций против России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои дипломатические источники.

Несмотря на призывы некоторых стран ЕС запретить больше российского экспорта, например, алюминия, Еврокомиссия предложит пакет мер, который, как она надеется, вызовет минимальные дебаты среди стран-членов, чтобы его можно было быстро принять, пишет Reuters. Для принятия новых санкций страны-члены должны проголосовать единогласно.

По словам одного из дипломатов, в 13 пакете санкций может быть расширен список российских компаний, которым фирмы ЕС не могут продавать товары двойного назначения.

Источники Reuters добавили, что после принятия 13-го пакета санкций Еврокомиссия быстро предложит 14-й пакет мер, который может включать новые запреты на импорт.