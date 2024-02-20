Последнее обновление: 20.02.2024 16:18

Боррель: ЕС пока не принял 13-й пакет санкций против РФ

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в понедельник сообщил, что на встрече глав МИД стран-членов ЕС не удалось согласовать 13-й пакет санкций против России.

"Я надеюсь, что он будет утвержден до 24 февраля", – сказал Боррель.

Ранее сообщалось, что 13-й пакет санкций ЕС против России должен был быть принят министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе 19 февраля. По данным СМИ, в нем также могут быть санкции против Северной Кореи за предоставление России ракет, которые она использует против Украины.

Между тем, глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи пообещал, что Будапешт не будет блокировать тринадцатый пакет санкций против России. По его словам, все элементы 13-го пакета санкций ЕС против России, которые "вредят венгерским интересам", были изъяты, поэтому Венгрия не будет выступать против его одобрения.

"Основополагающие экономические интересы Венгрии не затрагиваются конкретными мерами в санкционном списке, но проблема гораздо больше: ЕС продолжает полностью провалившуюся стратегию, которая не приближает нас к миру, а отдаляет от него", – считает Сийярто.

По его мнению, предыдущие пакеты санкций лишь нанесли ущерб экономике Евросоюза, где "все еще царит военный психоз", хотя "уже сейчас понятно", что война в Украине не завершится военным путем.

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