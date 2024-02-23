Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций в отношении России

Совет ЕС 23 февраля утвердил 13-й пакет ограничительных мер против России и тех, кто несет ответственность за продолжение войны против Украины, а также тех, кто существенно поддерживает военные усилия РФ.

"Сегодня мы продолжаем усиливать ограничительные меры против российского военного и оборонного сектора, нацеленные на дальнейшие субъекты в третьих странах, которые поставляют оборудование, а также на тех, кто несет ответственность за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей. Мы остаемся едиными в нашей решимости сломать российскую военную машину и помочь Украине победить в ее законной борьбе за самооборону и восстановить свою независимость, территориальную целостность и суверенитет", – заявил Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Совет ЕС решил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Новые списки направлены прежде всего на военный и оборонный секторы и связанных с ними лиц, включая тех, кто причастен к поставкам оружия из КНДР в Россию, а также представителей судебной власти, местных политиков и лиц, ответственных за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей.

Совет ЕС также добавил 27 новых субъектов в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России в ее захватнической войне против Украины.

На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности. Некоторые из этих предприятий расположены в третьих странах (Индии, Шри-Ланке, Китае, Сербии, Казахстане, Таиланде и Турции) и были вовлечены в обход торговых ограничений, другие являются российскими предприятиями, занимающимися разработкой, производством и поставкой электронных компонентов для российского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, сегодняшнее решение расширяет список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности. В список добавили компоненты для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые, в частности, способствуют усилению российского промышленного потенциала, таких как электрические трансформаторы.