Группа северных стран и Чехия призвали ЕC к новым секторальным санкциям против России

Группа стран Северной Европы, Балтии, а также Чехия призвали Еврокомиссию подготовить предложение новых секторальных санкций против России.

"Только 60% нашей торговли с Россией под санкциями ЕС. У нас впереди еще 40%, чтобы прекратить кормить военную машину агрессора", – заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Непосредственно в письме главы МИД стран-подписантов отмечают, что у Евросоюза еще не исчерпались возможности накладывать санкции на Россию, и санкционное давление нужно усилить, усиливая также предохранители от обхода уже наложенных ограничений.

"Призываем Еврокомиссию как можно скорее представить предложение следующего пакета секторальных санкций. Хотя пополнение списка подсанкционных лиц и компаний на вторую годовщину войны – эффективная мера, мы считаем, что его следует приоритетно дополнить также эффективными секторальными санкциями.

Мы должны сосредоточиться на том, чтобы еще больше сократить доходы России, из которых она финансирует войну, отрезать ей доступ к важным товарам и технологиям, которые позволяют питать военную машину, и бороться с уклонением от санкций и обходом санкций", – заявили они.

Обращение подписали министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Дании, Швеции, Финляндии и Чехии.