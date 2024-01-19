ЕС готовит новый пакет санкций к второй годовщине войны в Украине

Евросоюз начал обсуждать новый пакет санкций против России, который должен быть утвержден к второй годовщине начала войны в Украине, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, речь может идти о пополнении санкционных списков, дополнительных ограничениях в торговле, новых мерах по борьбе против обхода действующих санкций.

Кроме того, продолжаются дискуссии о планах создания нового фонда для военной поддержки Украины, чтобы облегчить финансирование помощи, пишет Bloomberg.

В середине декабря ЕС утвердил 12-й пакет санкций в отношении России. Он включал в частности, запрет на импорт непромышленных алмазов из России, запрет на импорт сжиженного нефтяного газа (с переходным периодом длиной в год), внесение еще 29 фирм из России и других стран в список строгого экспортного контроля, такие меры борьбы с обходом санкций, как требование к европейским экспортерам включать в договоры с покупателями пункт о запрете на реэкспорт в Россию.

Ранее на этой неделе «группа Ермака-Макфола», которая разрабатывает рекомендации относительно санкций против России, опубликовала очередной доклад.

В нем говорится, что за первые десять месяцев 2023 года западные компании поставили в Россию критически важные компоненты на общую сумму 2,9 млрд долларов — продукция более 250 западных компаний была обнаружена в образцах уничтоженного или трофейного российского оружия.