Минобороны ФРГ допускает агрессию России против стран НАТО уже в 2025 году

В секретном документе минобороны Германии подробно излагает возможный «Путь к конфликту» между Россией и НАТО.

Действия России и Запада описываются месяц за месяцем, кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неминуемое начало войны летом 2025 года, следует из публикаций немецких медиа.

Сценарий бундесвера «Оборона Альянса 2025» стартует в феврале 2024 года. Россия запускает очередную волну мобилизации и призывает в армию дополнительно 200 тысяч человек. Затем Кремль начинает весеннее наступление в Украине, которое к июню отбрасывает украинскую армию назад.

Первоначально скрытая, а затем все более явная атака России на Запад начинается в июле. Ожидаются кибератаки и другие формы гибридной войны, главным образом в странах Балтии. Происходят столкновения, которые Россия использует как предлог для начала масштабных учений на своей территории и в Беларуси.

Обострение этой ситуации, согласно сценарию, может произойти в октябре в случае переброски Россией войск и ракет средней дальности в Калининград. С декабря 2024 года в районе «Сувалкского коридора» происходит искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами».

В тот момент, когда США могут остаться без лидера в течение нескольких недель после выборов, Россия при поддержке Беларуси повторяет на территории НАТО вторжение 2014 года в Украину. В мае 2025 года НАТО принимает решение о мерах сдерживания, в «день Х» НАТО перебрасывает на восточный фланг 300 000 военных, в том числе 30 000 солдат бундесвера.

Сценарий заканчивается через 30 дней после «дня Х». Будет ли Россия сдержана НАТО, остается в сценарии открытым вопросом.